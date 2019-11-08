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  3. Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyinde Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 184 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin, yerin 84 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)


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