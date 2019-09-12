Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tren kazası: En az 50 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti İnsani İşler Bakanı Steve Mbikayi, ülkenin Tanganyika bölgesinde seyir halinde olan bir trenin raydan çıkması sebebiyle en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Steve Mbikayi, "Hükümet adına yaşamını yitiren ailelere taziyelerimi iletiyorum." yazdı.