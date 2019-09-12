Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6737
  • 6,2108
  • 277.549
  • 102790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tren kazası: En az 50 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tren kazası: En az 50 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tren kazası: En az 50 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde seyir halindeki trenin raydan çıkması sonucu en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti İnsani İşler Bakanı Steve Mbikayi, ülkenin Tanganyika bölgesinde seyir halinde olan bir trenin raydan çıkması sebebiyle en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Steve Mbikayi, "Hükümet adına yaşamını yitiren ailelere taziyelerimi iletiyorum." yazdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Bali'ye gitti
Almeda Abazi sitem etti: Kocamı ne hale getirdiniz?
Serdar Ortaç'ın Chloe pişmanlığı
Hilal Altınbilek'ten veda pozu
<p>İlçede 2 yıldır binicilik ve geleneksel okçuluk eğitimi veren evli ve 3 çocuk babası Rıfat Demirc

Geleneksel Ok ve Yayla Balık Avlıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Limon diyeti zayıflatır mı?

Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı