Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7802
  • 6,3793
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. DEAŞ'lı teröristlerin Diyala'da kurduğu pusuda 4 kişi öldü

DEAŞ'lı teröristlerin Diyala'da kurduğu pusuda 4 kişi öldü

DEAŞ'lı teröristlerin Diyala'da kurduğu pusuda 4 kişi öldü

Irak'ın doğusundaki Diyala ilinde terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuya düşen 4 Irak askeri hayatını kaybetti, 7'si yaralandı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, askeri bir birlik, Hanikin ilçesine bağlı Karatepe bölgesinde DEAŞ'ın kurduğu pusuya düştü. Çıkan çatışmada, 4 asker öldü, 7'si yaralandı. DEAŞ'lılardan ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Olayın yaşandığı bölgeye takviye askeri birlik gönderildi.

Terör örgütü DEAŞ, haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

(AA)


'İnsanlar annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız?'
Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü 'yok artık' dedirtti!
'Yakıştı mı şimdi sana bu?'
Kerem Bürsin'den eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'e atak!
Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
<p>Dün Sivas´ın Zara ilçesi Kızılırmak civarında nesli tükenmekte olan Vaşak görüntülendi. Cengiz Oğ

Sivas Zara’da Vaşak Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı

Ticari kampanyalar fırtına gibi! Bu ay sıfır km ticaride önemli fırsatlar var