Bolivya'da sular duruluyor mu? İşte son durum

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkanı ve MAS üyesi Eva Copa, meclisin, ülkede acil bir şekilde yeniden seçime gidilmesi için toplanacağını açıkladı.

Copa, ülkenin içinde bulunduğu durumun sakinleşmesi gerektiğini belirterek, "Meclis üyeleri devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesini istiyor, bu yüzden, en kısa sürede seçimlerin düzenlenmesini kapsayan bir tasarının oluşturulabilmesi için bütün meclis üyelerini çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilen muhalif Jeanine Anez'in çıkardığı ve ordu mensuplarının zorunluluk ve meşru müdafaa gibi durumlarda bulundukları müdahaleden dolayı soruşturmadan muaf tutulmasını içeren kararnameyi eleştiren Copa, silahlı kuvvetlerin sokaklardan çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- YENİ YÜKSEK SEÇİM MAHKEMESİ ÜYELERİ, YENİ SEÇİMLER

MAS üyesi milletvekili Henry Cabrera da, ALP'deki diğer partilerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından, MAS üyelerinin meclisteki oturuma katılması için imzalanan belgeyi gösterdi ve bununla ilgili bazı detayları paylaştı.

Cabrera, ülkenin tarihi bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, "Bugün 16.30'da ALP, hiçbir partiye mensup olmayan yeni Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) üyelerinin belirleneceği yasa tasarısı için toplanacak. Ayrıca seçilen TSE üyelerine, yeni devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemek için en fazla 48 saat müddet verilecek." dedi.

Öte yandan, MAS'a muhalif kesimler, Anez'in meclis kararı yerine kendi çıkaracağı bir kararnameyle ülkeyi seçime götürmesine işaret etmiş ve MAS üyelerinin, meclis kararıyla seçimlerin düzenlenmesine engel olduğunu savunmuştu.

Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisinde ordunun baskısı ve muhalefetin şiddet eylemleri nedeniyle istifa eden Evo Morales'in liderliğini ettiği Sosyalizm Hareketi Partisi üyeleri çoğunluğu oluşturuyor.

- BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

(AA)