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ABD Başkanı Trump İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak

ABD Başkanı Trump İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye saatiyle 19.00'da açıklama yapacağı belirtildi.

İran'ın ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası Trump'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor.

İRAN ABD'NİN İKİ ASKERİ ÜSSÜNÜ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada da el-Esad ve Erbil üslerine 13'ten fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İran'ın ABD'nin iki askeri üssüne 15 füze attığı açıklandı. 

İran devlet televizyonu saldırı sonrası 80'den fazla ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD ve Irak ise saldırıda can kaybı yaşanmadığını ileri sürdü. 


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