Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7133
  • 6,3261
  • 270.123
  • 107685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Bayrak yakan provokatörlerin kimlikleri tespit edildi

Bayrak yakan provokatörlerin kimlikleri tespit edildi

Bayrak yakan provokatörlerin kimlikleri tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafında KKTC bayrağı yakanların kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Kimliği tespit edilen Rumlar, KKTC'ye geçiş yaptığı an gözaltına alınacak.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarına talimatların verdilerini kaydeden Özersay, “Bakanlığımızın girişimiyle gerekli araştırmayı yapan polis teşkilatımız bayrağımızın yakılmasından sorumlu olanların kimliklerini tespit etmiştir, sınır kapılarından geçişlerinde polisin gerekli işlemi yapması için kapılara bilgi ve talimat da verilmiştir” dedi.

OLAY NASIL OLDU?

Kıbrıs Rum tarafında, Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM örgütü, 15 Kasım’da 36’ıncı kuruşlu yıldönümü olan KKTC’nin bayrağı yakmıştı. 

Bayrak yakılmasına Ankara ile KKTC yönetimi sert tepki göstermişti.

(DHA)


İrem Derici ailesine sığındı!
O da kendi markasını oluşturacak
Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'
Hercai ekibinin zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar
<p>Makuhari Messe´de düzenlenen DSEI Japan Fuarı, 3 gün boyunca 50´den fazla ülkeden üst düzey konuğ

Türk Zırhlısı Yörük, ´Samuray´ Olmaya Talip

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Eller Mağarası' Cueva De Las Manos, Görenleri Hayrete Düşürüyor

Hakkari'deki PKK operasyonunda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu