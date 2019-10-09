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  3. Son dakika haberi.... Barış Pınarı Harekatı'nı dünya basını böyle duyurdu

Son dakika haberi.... Barış Pınarı Harekatı'nı dünya basını böyle duyurdu

Son dakika haberi.... Barış Pınarı Harekatı'nı dünya basını böyle duyurdu

Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Reuters, AFP ve AP gibi ajanslar da haberi son dakika olarak duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" mesajı ile harekatının başladığını açıkladı.

Reuters da bu tweetlerinden ardından harekatı son dakika olarak duyurdu. Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini kaynak göstererek "Suriye'ye operasyon başladı" başlığı ile duyurdu. Reuters Türk yetkililere dayandırdığı haberinde harekatın öncelikle hava saldırısı ile başladığını ve top atışları ile karadan devam edeceğini duyurdu.

The Associated Press de "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye yönelik hava saldırısının başladığını Twitter'dan duyurdu" dedi. 

AFP ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden Suriye'ye operasyonun başladığını duyurdu" dedi. 

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