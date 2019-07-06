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  3. Son dakika haberi: Azerbaycan'da askeri üste patlama

Son dakika haberi: Azerbaycan'da askeri üste patlama

Son dakika haberi: Azerbaycan'da askeri üste patlama

Azerbaycan'da Savunma Bakanlığı, ülkedeki bir askeri üste patlama meydana geldiğini, patlama sebebiyle 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, askeri üste meydana gelen olayda tank mermisinin bir askerin elinden yere düştüğü ve merminin yere çarpmasıyla oluşan patlamada 2 askeri personelin hayatını kaybettiği, 1 askerin de ağır yaralandığı duyuruldu. Ayrıca, olayın araştırıldığı belirtildi.

(DHA)

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