Son dakika haberi: Azerbaycan'da askeri üste patlama

Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, askeri üste meydana gelen olayda tank mermisinin bir askerin elinden yere düştüğü ve merminin yere çarpmasıyla oluşan patlamada 2 askeri personelin hayatını kaybettiği, 1 askerin de ağır yaralandığı duyuruldu. Ayrıca, olayın araştırıldığı belirtildi.

(DHA)