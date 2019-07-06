Son dakika haberi: Azerbaycan'da askeri üste patlama
Azerbaycan'da Savunma Bakanlığı, ülkedeki bir askeri üste patlama meydana geldiğini, patlama sebebiyle 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin ise yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, askeri üste meydana gelen olayda tank mermisinin bir askerin elinden yere düştüğü ve merminin yere çarpmasıyla oluşan patlamada 2 askeri personelin hayatını kaybettiği, 1 askerin de ağır yaralandığı duyuruldu. Ayrıca, olayın araştırıldığı belirtildi.
(DHA)