24 Ekim 2020 Cumartesi 14:56 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu duyurdu: Ermenistan'a ait savaş uçağı düşürüldü
AA
Son dakika haberine göre Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü. Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.
Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.