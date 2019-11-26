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Arnavutluk'tan sonra bir deprem de Bosna Hersek'te

Arnavutluk'tan sonra bir deprem de Bosna Hersek'te

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.'lik depremden sonra bir deprem de Bosna Hersek'te meydana geldi.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 5.3 ve 5.4 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu. 6 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken bir deprem haberi de Bosna Hersek'ten geldi.  Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 


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