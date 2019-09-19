Son dakika: Afganistan'da bir saldırı daha! En az 30 ölü var
Afganistan'da son dakika saldırı haberleri peş peşe geliyor... Sabah saatlerinde bomba yüklü araçla hastaneye düzenlenen saldırının ardından yeni bir saldırı haberi daha geldi. Ülkenin doğusuna düzenlenen hava saldırısında en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Dünyanın gözü son dakika saldırı haberlerinin peş peşe geldiği Afganistan'a çevrildi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından bir patlama haberi daha geldi.
Ajanslardan gelen bilgilere göre, ülkenin doğusuna düzenlenen hava saldırısında en az 30 kişinin öldüğü belirtildi.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA HASTANE YAKININDA PATLAMA
Afganistan'da emniyet yetkilileri, Kalat'taki istihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıklamıştı. Saldırıda 7 kişi ölmüştü.
AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI GANİ'NİN MİTİNGİNE SALDIRI
Geçtiğimiz günlerde, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetmişti. Gani'nin mitingine düzenlenen saldırıyı Taliban üstlenmişti.