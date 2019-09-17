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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Motosikletli canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıklanırken, Gani'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıklarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar, motosikletli canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda 24 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin yaralandığını açıkladı.

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