Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıklarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İLK AÇIKLAMA GELDİ



Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar, motosikletli canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda 24 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin yaralandığını açıkladı.