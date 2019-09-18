Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6723
  • 6,2756
  • 274.585
  • 101828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Son dakika... ABD Başkanı Trump yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıkladı

Son dakika... ABD Başkanı Trump yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıkladı

Son dakika... ABD Başkanı Trump yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, John Bolton’dan boşalan koltuğun yeni sahibini açıkladı. Buna göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Robert C. O’Brien getirildi.

Aksam.com.tr

ABD Başkanı Donald Trump, John Bolton’dan boşalan koltuğun yeni sahibini açıkladı. Buna göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Robert C. O’Brien getirildi.

Robert C. O’Brien, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ABD Başkanı’nın Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Konuyla ilgili atama kararını resmi Twitter hesabından duyuran ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:

“ABD Dışişleri Bakanlığında Rehine İşleri Özel Temsilcisi olarak görev yapan Robert C. O’Brien’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanımız olduğunu duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Robert ile uzun zamandır sıkı çalışmalarımız oldu. Harika bir iş çıkaracak!”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşk iddialarına açıklık getirdi
Ümit Erdim'i sinirlendiren kilo yorumu
Cennet Mahallesi'nin oyuncuları buluştu
Begüm Kütük: 'Evet' dediğimiz günün 9. yılı...
Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Üzücü haber
<p>Türkiye´nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST´te, Solo Türk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İç

TEKNOFEST´te Su-35 Gösterisi Nefes Kesti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yargıdan emsal karar: Maaşın tamamına haciz uygulanır mı?

3 bin 500 dolar maaşlı işe başvuran adaylar soluğu mahkemede aldı