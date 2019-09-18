Son dakika... ABD Başkanı Trump yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, John Bolton’dan boşalan koltuğun yeni sahibini açıkladı. Buna göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Robert C. O’Brien getirildi.

Robert C. O’Brien, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ABD Başkanı’nın Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Konuyla ilgili atama kararını resmi Twitter hesabından duyuran ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:

“ABD Dışişleri Bakanlığında Rehine İşleri Özel Temsilcisi olarak görev yapan Robert C. O’Brien’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanımız olduğunu duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Robert ile uzun zamandır sıkı çalışmalarımız oldu. Harika bir iş çıkaracak!”