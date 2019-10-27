Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de üniversite partisinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de üniversite partisinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de üniversite partisinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitenin mezunlar partisinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Dallas Morning News gazetesinde yer alan haberde, Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesindeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Yetkili makamlar, henüz olayı doğrulamazken bazı sosyal medya platformlarında bir parti salonunda etrafta silahla yaralanmış kişilerin olduğu görüntüler yayımlandı.

Yerel yayın yapan WFAA-TV kanalının muhabiri Jason Whitely, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Texsas A&M Üniversitesi kampüsünde düzenlenen saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla yaralı olduğunu aktardı.

Saldırıda otomatik silah kullanıldığının sanıldığını ifade eden Whitely, saldırının motivasyonunun ne olduğunun bilinmediği kaydetti.

Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Saldırganın kimliği ve yakalanıp yakalanmadığı henüz bilinmiyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi
Zehra'ya evlilik izni çıkmadı: Yaşı küçük
Kalabalık seyirci heyecanlandırdı
'Yoruluyorum ama mutluyum'
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
<p>Milli Savunma Bakanlığı Twitter´dan yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit ed

Teröristlere Ait Tüneller Kapatılıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'daki barajların son görüntüleri

Emekliye güzel haber! Maaşlara intibak ayarı geliyor