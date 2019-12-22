Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,5848
  • 282.553
  • 111177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Las Vegas kentinde bir motelde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır 13 kişinin yaralandığı bildirildi.


ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde 3 katlı bir motelde yangın çıktı. Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Las Vegas İtfaiye Merkezinden yapılan açıklamada, binadan 23 kişinin tahliye edildiği ve olay yerine yardım ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Yetkililer, yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yangının Alpine Motel’in birinci katında çıktığı ve nedeninin araştırıldığı açıklandı.

İHA


Düğüne kaza rötarı 
Hamarat İrem'den Karadeniz yemekleri
Hayali kız çocuklarını okutmak 
Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor!
Enes Batur'un şarkısı alıntı mı? Benzerliğe dikkat çeken Reynmen oldu!
<p>Ülkemizde Fenerbahçe´de futbol oynayan, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor da ise teknik direktörl

Roberto Carlos: Fenerbahçe´nin Beşiktaş´ı Yeneceğinden Eminim

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Balıkçıların ağına takılan korkutucu canlılar

Çalışmayan aracın altındaki cıvatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu