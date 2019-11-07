Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7429
  • 6,3717
  • 274.116
  • 102868
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD F-16 savaş uçağı, Japonya'da yanlışlıkla bomba bıraktı

ABD F-16 savaş uçağı, Japonya'da yanlışlıkla bomba bıraktı

ABD F-16 savaş uçağı, Japonya'da yanlışlıkla bomba bıraktı

ABD Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Japonya’nın kuzeyinde yaptığı eğitim uçuşunda yanlışlıkla bomba bıraktı. Bombanın, patlayıcı içermediği belirtildi.

ABD Hava Kuvvetlerine ait ve Misawa ABD Hava Üssü’nden eğitim uçuşu havalanan F-16 savaş uçağı, Aomori kenti üstünde uçarken yanlışlıkla bomba bıraktı.

Bombanın eğitim için kullanıldığını ve içerisinde patlayıcı bulunmadığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri Japonya Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bombanın herhangi bir hasara yol açmadığını ve can kaybına neden olmadığını belirtti.

Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

(DHA)


Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
Hadise suskunluğunu bozdu! 'Murat ve ben yıllardır...'
Ünlü oyuncu açıkladı: 6 haftalık hamileyim!
Partner muamması son buldu! Aslıhan Karalar'dan açıklama
Serdar Ortaç'tan şaşırtan hamle! Veda etti
<p>Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2019 yılında en fazla üretim yapan mesleki ve teknik anadolu lis

Yozgat´taki Bu Lise Para Basıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Marmaray'dan tarihi geçiş

En fazla altın rezervine sahip ülkeler hangileri?