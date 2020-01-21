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  3. ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı! Sirenler aktif edildi

ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı! Sirenler aktif edildi

ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı! Sirenler aktif edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği binası yakınlarına 3 Katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.

Al Arabiya kanalına konuşan kaynaklar, elçilikte sirenlerin aktif edildiği bilgisini verdi.

Bunun yanı sıra füze saldırılarının ardından helikopterlerin Yeşil Bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

?Al Ghad kanalı, iki füzenin Bağdat'ın güneydoğusundaki Zeferaniye bölgesinden atıldığını öne sürdü.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.


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