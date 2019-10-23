Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden Başkan Erdoğan ve Putin'in Soçi zirvesine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. açıklamasında bulundu." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Ateşkes sözü tutuldu ve çatışma sona erdi. Kürtler güvende ve çok nazik bir şekilde bizimle çalıştı. Tutuklu DAEŞ'liler güvenli bölgelere taşındı. Ben de bu konuda yerel saatle 11.00'de bir açıklama yapacağım" mesajını paylaştı.
Ayrıntılar geliyor...