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  3. 93 kadını boğarak öldürdü... ABD tarihinin en büyük seri katili!

93 kadını boğarak öldürdü... ABD tarihinin en büyük seri katili!

93 kadını boğarak öldürdü... ABD tarihinin en büyük seri katili!

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, 35 yıl içinde 90'dan fazla kadını boğarak öldürdüğünü söyleyen Samuel Little adlı mahkumun iddialarını teyit ederek bu kişinin ABD tarihinin en büyük seri katili olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 2012'den beri California'da hapiste olan 79 yaşındaki Little, geçen yıl 1970-2005 yılları arasında farklı eyaletlerde 93 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti. FBI'ın Pazar günkü açıklamasında federal uzmanların Little'ın tüm itiraflarının doğru olduğuna inandığı ve şimdiye kadar 50 cinayetin Little tarafından işlendiğini teyit edildiği belirtildi. Daha önce Little'ın öldürdüğü kişilerin çoğunun aşırı dozda uyuşturucu, kaza ya da belirlenemeyen nedenlerden öldüğü açıklanmış, bazı cesetler bulunamamıştı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINLARIN RESİMLERİNİ ÇİZMİŞ

FBI, öldürülen 30 kişinin Little tarafından hapishanede çizilen renkli resimlerini de yayımladı. Bu kişilerin çoğu siyah kadınlardan oluşuyor. FBI'ın videoya kaydettiği sorguda, Little 1993'te boğarak öldürdüğü bir kadının cesedini tenha bir yolda nasıl yokuş aşağı yuvarlayarak attığını anlatıyor, "Sonra tali bir yolda bir ses duydum, ceset hâlâ yuvarlanıyordu" diyor. Little, bir başka videoda da New Orleans'ta öldürdüğü bir başka kadın için de gülümseyerek "Güzel bir kadındı, açık tenliydi. Uzun boyluydu. Güzel hatları vardı" diye konuşuyor.

Ülke genelinde şimdi, Little'ın itirafları temel alınarak şimdiye kadar çözülemeyen onlarca cinayetle ilgili ipuçları karşılaştırılıyor.

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