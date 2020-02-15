Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 67 bini geçti! DTÖ hükümetlere çağrı yaptı

Kovid-19'un görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Salgın nedeniyle 1527 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1523'ü Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Fransa'da, biri Japonya'da ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 66 bin 492, Hong Kong'da 56 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 18 vaka görüldü.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle:

"Japonya 337, Singapur 67, Tayland 34, Güney Kore 28, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 11, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1"

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ HÜKÜMETLERE ÇAĞRI YAPTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda" Kovid-19'a ilişkin açıklama yaptı.

DSÖ'nün, salgında vaka sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, örgütün, uluslararası bir uzman ekibinin salgını anlamak için Çinli meslektaşlarıyla çalıştığını belirtti.

Ghebreyesus, "Bu salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız" diyerek, hükümetlerden, Kovid-19'a karşı hazırlıklı olmalarını talep etti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1527'ye yükselmiş, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 67 bini geçmişti.

(AA)