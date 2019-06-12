12 Haziran 2019 Çarşamba 11:11 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:15
Son dakika... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Türkiye'ye geliyor
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, resmi ziyaret kapsamında 13 Haziran Perşembe günü Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Le Drian'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağı belirtildi.
Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin ele alınacağı kaydedildi.
(AA)