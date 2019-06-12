  • $5,8193
  • 6,5936
  • 249.861
  • 93.213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Haziran 2019 Çarşamba 11:11 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:15

Son dakika... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Türkiye'ye geliyor

Son dakika... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Türkiye'ye geliyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, resmi ziyaret kapsamında 13 Haziran Perşembe günü Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Le Drian'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin ele alınacağı kaydedildi.

(AA)

Türk Pilotların F-35 Eğitimleri Durduruldu

<p>Hatay’da, su kuyusuna düşen yavru kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.</p> <p>Olay, Antakya i

İtfaiye Ekipleri Kurtardıkları Kirpiyi Şırıngayla Besledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

Son 1 yılda en çok kazanan 100 sporcu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.