30 Mayıs 2019 Perşembe 12:16 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:13
Son dakika... El Salvador, 6.6 büyüklüğündeki deprem
El Salvador, 6.6 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)'nin verilerine göre, Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
USGS, depremin merkez üssünün El salvador'un La Libertad kenti olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak Tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...