Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Ülke bu iddiayı konuşuyor: Şeyhin karısı kaçtı!

Ülke bu iddiayı konuşuyor: Şeyhin karısı kaçtı!

Ülke bu iddiayı konuşuyor: Şeyhin karısı kaçtı!

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un altıncı eşi Prenses Haya el Hüseyin’in, iki çocuğuyla birlikte ülkeden kaçtığı iddia ediliyor. Daha önce de kızı Prenses Latifa ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, bir Alman diplomatın yardımıyla ülkeden kaçtığı, Almanya'dan siyasi sığınma istedikten sonra şu anda Londra'da gizlendiği öne sürülüyor. Oxford Üniversitesi'nde eğitim alan ve 2004 yılında El Maktum ile evlenen Prenses Haya (45), Eski Ürdün Kralı Hüseyin'in kızı ve şimdiki Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın üvey kız kardeşi. Prenses Haya ile ilgili iddialar, geçen yıl Şeyhin kızı Prenses Latifa'nın baskılar nedeniyle ülkeden kaçma ve ABD'den siyasi sığınma girişimi sonrasına denk geldi. Latifa'nın (31) bir yatla ülkeden kaçmaya çalışırken Hindistan açıklarında yakalanarak ülkeye geri getirildiğine dair haberlerbasına yansımıştı.

31 MİLYON STERLİNLE KAÇTI

Sosyal medyada aktif olan Prenses Haya'nın şubat ayından bu yana herhangi bir paylaşım yapmaması, mayıs ayından beri de ortalıkta görünmemesi spekülasyonları arttırdı. 31 milyon sterlinle yurtdışına kaçtığı belirtilen Haya'nın boşanmak istediği de iddia ediliyor.

ASCOT'U KAÇIRMAZDI

Biniciliğe meraklı olan ve İngiltere'deki Ascot at yarışlarında Dubai Şeyhi'ne eşlik eden Prenses Haya'nın geçen haftaki Ascot yarışlarında eşini yalnız bırakması da dikkat çekti.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kim Kardashian Japonları kızdırdı!
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Aleyna Tilki'den 30 bin kişiye dev konser
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
<p>TM Dijital Haber Merkezi</p> <p>Gökbey’in ikinci prototipi sivil havacılık genel müdürlüğü tar

Yerli Helikopterimiz T625 Gökbey İlk ‘Gerçek’ Uçuşunu Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

12 saat sürdü, hasar gün doğunca ortaya çıktı

Düşündüğünüzden daha büyük nesneler ve canlılar