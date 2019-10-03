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  3. Son dakika: Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika: Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika: Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta başlayan ve ardından Irak’ın birçok kentine sıçrayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ve ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, sabah saat 5'te Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Irak Başbakanı Abdülmehdi, kararın ülkedeki siyasi tarafların gerçekleştirdiği toplantıda alındığını belirterek, “Sokağa çıkma yasağı kararı, düzeni, iç güvenliği, kamu malını, göstericileri güvenlik güçlerine saldıran provokatörlerden korumak ve erbaini ziyaretinin düzenlenmesi amacıyla alındı” dedi.

Abdülmehdi açıklamasında, sokağa çıkma yasağının uçakla yolculuk yapacak kişileri, hastane ile elektrik kurumları gibi çalışanları kapsamadığını kaydetti.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi, 97 gösterici ve 15 polis olmak üzere 112 kişi yaralandı.
 

(İHA)

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