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Alman ordusunda skandal! İkinci el olarak satıldı

Alman ordusunda skandal! İkinci el olarak satıldı

Süddeutsche Zeitung'un yaptığı habere göre Alman ordusuna ait gizli bilgilerin bulunduğu bir dizüstü bilgisayar, ikinci el olarak satıldı. Bilgisayarın içinde Alman ordusuna ait üst düzey bilgilerin bulunduğu ve hiçbirinin silinmediği ortaya çıktı.

Süddeutsche Zeitung'un haberinde göre Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri), sabit diskinde gizli bilgileri bulunan ikinci el bir dizüstü bilgisayarı sattı.

Sabit diskinin satıştan önce silinmemesi sebebiyle, Mars’a roket fırlatılması gibi “gizli bilgi” olarak sınıflandırılmış dosyaların da bulunduğu birçok önemli bilgi ifşa edildi.

Savunma Bakanlığı’nın Süddeutsche Zeitung’a verdiği demeçte, bilgisayarın içerdiği Mars’a roket fırlatma talimatlarının “kritik sonuçlara yol açmayacağı” belirtildi. Dosyaların “sadece resmi kullanım için” sınıflandırılması, en düşük gizlilik seviyesine tabi olduklarını gösterdi.

Gazetenin aktardığına göre, dizüstü bilgisayar Bavyeralı bir ormancı tarafından alındı.. İsmi açıklanmayan ormancı, 2018’de devlete bağlı olan Vebeg şirketinden 4 ikinci el bilgisayar aldı. Bu bilgisayarlardan birinde hali hazırda bir oturum ve dosyalar mevcuttu. “Gizli bilgi” olarak sınıflandırılmış dosyalarda Mars’a roket fırlatma talimatları bulunuyordu. Ayrıca, söz konusu bilgisayarda, bütün Almanya silahlı kuvvetlerinin (Bundeswehr) mevcut ve eski üyelerinin isim, fotoğraf ve bilgileri mevcuttu. 

Gazeteye göre, bakanlık Vebeg aracılığıyla satılan ekipmanı geri alma sürecini başlattı.

Söz konusu olay sabit disklerin soruşturulması halinde silinmiş olan gizli belgelerin “kolayca geri yüklenebileceğini” gösterdi. 

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