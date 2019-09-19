Son dakika: Afganistan'da hastaneye bomba yüklü araçla saldırı

Afganistan'da emniyet yetkilileri, Kalat'taki istihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 93 kişinin yaralandığını bildirdi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Söz konusu saldırıyı Taliban üstlendi.

GANİ'NİN MİTİNGİNE SALDIRI

Geçtiğimiz günlerde, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetmişti. Gani'nin mitingine düzenlenen saldırıyı Taliban üstlenmişti.

(AA)