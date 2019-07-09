ABD'yi sarsan cinayette kan donduran detaylar!

ABD'de Nabraskalı 24 yaşındaki Sydney Loofe 2017'de Tinder üzerinden 52 yaşındaki Aubrey Trail ile tanışmış ve görüşme kararı almışlardı. Sydney, olaydan saatler önce de Snapchap üzerinden "Randevum için hazırım" mesajı atmıştı. Ancak genç kadın Aubrey ile buluştuktan saatler sonra ortadan kaybolmuştu. Polis her yerde Sydney'i aramış ve 2017'nin Aralık ayında genç kadının cansız bedeni ormanlık bir alanda bulunmuştu. Olayla ilgili olarak 52 yaşındaki Aubrey Trail ve onun 25 yaşındaki sevgilisi Bailey Boswell gözaltına alınmıştı.

Davada sevgilisinin gözaltına alınmasına sinirlenen ve duruşmaya çıkmak istemeyen Aubrey, geçtiğimiz ay mahkeme salonunda boğazını kesip intihar girişiminde bulunmuştu. Aubrey'in intihar girişimi sonrası ilk duruşma geçtiğimiz günlerde görüldü. Davada ise genç kadının ölümüne ilişkin kan donduran detaylara ulaşıldı. Davada çiftin ve ismi açıklanmayan itirafçı bir kadının, tahminen cinayetten sonra Ameristar Casino-Hotel'e gittiği ve kumar oynadığı ifade edildi. Ardından Nebraska'da otel tutan üçlüden ismi açıklanmayan itirafçı, Aubrey ve Bailey'in burada birini öldürmekten bahsettiklerini ifade etti.

İtirafçı kadın Aubrey'in bir seks tarikatı olduğunu ve kendisini de içine sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca Aubrey'in sevgilisi Bailey'i 'kraliçe cadı' olarak tanımladığı ve diğer kadınlarla cinsel ilişki sırasında yanında olduğunu ve işkence ettiğini belirtti. İddiaya göre Aubrey cinsel ilişki esnasında kadınlara işkence ediyordu... Sydney'in de Aubrey'in cinsel fantezilerini gerçekleştirmek istemediği için boğularak öldürüldüğü ve 14 parçaya ayrılarak ormanlık alana cesedinin atıldığı tahmin ediliyor. Davanın bir sonraki duruşması önümüzdeki ay devam edecek.