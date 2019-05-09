Son dakika... Avrupa ülkeleri İran'ın her türlü 'ültimatomu' reddettiklerini açıkladı

AB, İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini bildirdi.

İran dün yaptığı açıklamada ABD'nin İran ile Batılı ülkelerin 2015'te imzaldığı nükleer anlaşmadan çekilmesinin birinci yıldönümünde rest çekmişti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani anlaşmanın diger imzacı ülkelerine bir mektup göndererek 60 gün süre tanımıştı.

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AA