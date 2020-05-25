Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Son 27 yılın en büyük çekirge istilası... İki ülkeden geldiler
25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:24 | Son Güncelleme:

Son 27 yılın en büyük çekirge istilası... İki ülkeden geldiler

Son 27 yılın en büyük çekirge istilası... İki ülkeden geldiler

Hindistan'da çekirge sürüleri Racastan ve Madya Pradeş eyaletlerini istila etti. Korona virüsle mücadele eden Hindistan, son 27 yılın en büyük çekirge istilasıyla boğuşuyor. İran ve Pakistan'dan gelen çekirge sürüleri ülkenin kuzey batısındaki Racastan ve Madya Pradeş eyaletini istila etti.

Çekirge sürülerinin önümüzdeki günlerde kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletine ilerlemesi bekleniyor.

Hindistan’ı ilk kez Aralık 2019’da istila eden çekirge sürüleri, tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina önlemlerinden oldukça etkilenen tarım sektörü çekirge istilası sonrası daha büyük ekonomik kayıplar yaşadı.

Hindistan’da eyaletin tarım birimleri çekirge istilasına drone’lar ile kimyasal ilaçlamayla müdahale ediyor.


Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
CHP'ki Tanrıkulu, AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu
Dünyada kriz çıkaracak hamle!
Son dakika: EuroLeague ve Eurocup iptal edildi
Son 27 yılın en büyüğü... İki ülkeden geldiler
Çığ faciasında kara gömülen araçlar karlar eriyince gün yüzüne çıktı

Çığ faciasında kara gömülen araçlar karlar eriyince gün yüzüne çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

65 yaş ve üstü vatandaşlar bayramda güneşli havanın tadını çıkardı

Ebru Şallı'dan yürek burkan mesaj: Melek bahçemden mutlu bayramlar