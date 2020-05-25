Son 27 yılın en büyük çekirge istilası... İki ülkeden geldiler

Çekirge sürülerinin önümüzdeki günlerde kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletine ilerlemesi bekleniyor.

Hindistan’ı ilk kez Aralık 2019’da istila eden çekirge sürüleri, tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina önlemlerinden oldukça etkilenen tarım sektörü çekirge istilası sonrası daha büyük ekonomik kayıplar yaşadı.

Hindistan’da eyaletin tarım birimleri çekirge istilasına drone’lar ile kimyasal ilaçlamayla müdahale ediyor.