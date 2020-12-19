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  • Somali'deki saldırıda ölenlerin sayısı yükseliyor: Toplam ölü sayısı 21 oldu
19 Aralık 2020 Cumartesi 23:13 | Son Güncelleme:

Somali'deki saldırıda ölenlerin sayısı yükseliyor: Toplam ölü sayısı 21 oldu

Somali'deki saldırıda ölenlerin sayısı yükseliyor: Toplam ölü sayısı 21 oldu
AA

Somali'de dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21 yükseldiği bildirildi.

Somali'de dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e  yükseldi.

AA'da yer alan habere göre, Somali'de dün bir stadyumun hedef alındığı saldırıda yaralananlardan 6'sı daha hayatını kaybetti. Böylece patlamada toplam ölü sayısı 21 oldu.

Ülkenin Galkayo kentindeki saldırıda Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin hedef alındığı belirtildi. Saldırının hemen öncesinde Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği vurgulandı.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında üst düzey askerler de bulunuyor.

Patlamayı üstlendiğini duyuran Eş-Şebab terör örgütü, saldırılarında sık sık başkent Mogadişu'yu hedef alıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise terör saldırısını kınayarak "Türkiye terörizmle mücadelede Somali'ye güçlü desteğini sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

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