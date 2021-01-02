Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Dışişleri Bakanlığı tarafından Somali'de bu sabah düzenlenen ve Türk şirketi çalışanlarını hedef alan saldırının şiddetle kınandığı bildirildi. 2'si Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 5 kişi yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği ifade edilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı:



"Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise güncel bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu ve ölü sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın, saldırıyı kınadığını belirttiği paylaşımı ise şu şekilde oldu:

"Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum."

Haberin Özeti

Somali'de bir Türk firmasınagerçekleştirildi.• Saldırıda 1'i Türk vatandaşı, 4 kişi hayatını kaybetti.• 4 Türk vatandaşı yaralandı.