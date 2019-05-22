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  3. Somali'de bomba yüklü araçla saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Somali'de bomba yüklü araçla saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Somali'de bomba yüklü araçla saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Petrol Bakanlığı yakınındaki güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, intihar eylemcisinin, başkentin doğusunda Petrol Bakanlığı yakınındaki güvenlik noktasında, aracındaki bombayı infilak ettirmesi sonucu asker ve subayların da aralarında bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yerel medya ise olayda iki milletvekilinin de yaralandığını yazdı.

Somali Enformasyon Bakanı Muhammed Abdi Hayir saldırıyı kınadı.

Hayatı kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunan Hayir, intihar eylemlerinin hükümeti, halkı savunmaktan alıkoyamacağını belirtti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

(AA)

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