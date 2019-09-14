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  3. Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin ülkenin güneyindeki Merka kentinde miting düzenlediği sırada bombalı saldırı yapıldı, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Şabel bölgesindeki Merka kentinde Başbakan Hayri'nin konuşma yaptığı sırada miting alanının yakınlarında patlama oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Başbakan Hayri ziyaretini iptal ederek başkent Mogadişu’ya geri döndü.

Ülkenin Orta Şabel bölgesinde bugün yerel yöneticileri hedef alan Eş-Şebab saldırısında ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

(AA)

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