Somali teröre karşı Türkiye için yürüdü

Sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşe hükümet yetkilileri de katıldı. “Öğrenciler bizim geleceğimiz”, “Türkler bizim kardeşlerimiz, kanları kanlarımız” yazılı pankartlar taşıyan kalabalık ayrıca, halka Eş-Şebab üyelerini güvenlik güçlerine ihbar etmeleri çağrısında bulundu. Gösteriye katılanlardan Amine Hatice de protestonun halkın öfkesini yansıttığını belirterek, “Dostlarımızı işgalci diye nitelendirenler bizim kanlarımızı döküyor.” diye konuştu. Mogadişu’da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti. Saldırıda 2’si Türk 80’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.