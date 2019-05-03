Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin merkez üssünün Buala bölgesi olduğunu; depremin yerin 10 km derininde meydana geldiğini duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin merkez üssünün Buala bölgesi olduğunu; depremin yerin 10 km derininde meydana geldiğini duyurdu.
(DHA)