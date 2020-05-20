Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7957
  • 7,4381
  • 382.529
  • 102699
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Şoke eden görüntü! Politikacı ve oğlu tüfekle infaz edildi

Şoke eden görüntü! Politikacı ve oğlu tüfekle infaz edildi

Şoke eden görüntü! Politikacı ve oğlu tüfekle infaz edildi

Hindistan'da bir politikacı ve oğlu kırsal bir araziden geçecek olan yolu incelerken, iki kişi tarafından tüfekle vurularak infaz edildi.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Sambhal kenti Shamsoi köyünde, Mahatma Gandhi Ulusal Kırsal İstihdam Garantisi Yasası (MGNREGA) altında inşası devam eden yolu inceleyen Samajwadi Partisi'ne mensup Chote Lal Diwakar ve oğlu Sunil, yapılan yolun arazilerini kesecek olduğunu söyleyen iki kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

ARAZİ KAVGASI TARTIŞMA ÇIKARDI

Diwakar ve oğlu Sunil inşası devam eden yolu incelerken, köy halkından öfkeli bir grup yeni yolun arazilerini kestiği için durdurulmasını istedi. Çıkan tartışmanın alevlenmesiyle elinde tüfek olan iki kişi namlularını Diwakar ve oğluna çevirip tehditler savurdu, ardından politikacı ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyaya sızmasıyla polis, görüntüleri inceleyip iki adamın kimliğini belirleyerek gözaltına aldığını bildirdi.


Virüsün gen haritası çıkarıldı! İşte Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı
25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi! İşte o kentler
İran'dan ABD'ye savaş çıkaracak sözler: Kesin ve kararlıyız
Şoke eden görüntü! Politikacı ve oğlu tüfekle infaz edildi
Maskeler için kritik 72 saat uyarısı! Sakın bunu yapmayın
Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Pilavı tekrar ısıtmak sizi zehirleyebilir!

A101'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? İşte A101 kataloğunun tamamı...