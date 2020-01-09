Soğuma süreci... İran vurdu, Amerika gerilimi tırmandırmadı!

ABD Başkanı Trump’ın emriyle Bağdat’ta SİHA saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları (DMO) Kudüs Gücü Lideri Süleymani’nin ardından intikam yemini eden Tahran, önceki gece yarısı ABD’nin Bağdat’taki iki üssünü toplamda 22 balistik ve seyir füzesiyle vurdu. İran devlet ajansı ISNA, Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed ve Erbil’de bulunan iki üsse DMO tarafından düzenlenen saldırının ardından 80 ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Ancak Beyaz Saray bunu yalanladı. Irak Başbakanı Abdülmehdi de saldırılarda can kaybının olmadığını, İran’ın saldırıyı önceden haber verdiğini ve bunun ABD’ya aktarıldığını açıkladı.

‘DENKLİK FORMÜLÜ’

Füze saldırılarının ardından ABD’nin uzun süre açıklama yapmaması ise akıllara Süleymani’nin öldürüldüğü gün dini lider Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Dehghan’ın yaptığı açıklamayı getirdi. CNN International’a konuşan danışman, “Savaşı sonlandıracak tek şey, ABD’nin denk bir yanıtı kabul etmesi ve bir daha böyle bir döngü başlatmamasıdır” demişti. Dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ABD’ye verilen yanıtın BM Anlaşması’nın 51. maddesi çerçevesinde olduğunu söyledi.

‘KÜRECİK DE UYARDI’

Diplomatik kaynaklar Malatya Kürecik’teki NATO erken uyarı sisteminin füzeleri fark edip Amerikan askerlerini uyardığını öne sürdü. CNN International’a konuşan ABD’li bir yetkili de erken uyarı sistemi sayesinde askerlerin sığınaklara kaçtığını ifade etti. İran televizyonu ayrıca, ABD’den gelecek muhtemel bir misillemeye karşılık İran’ın 100 diğer hedefi de belirlediğini ve vuracağını aktardı.

BACAĞINI KESECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD, Süleymani’nin elini kesmiş olabilir ama İran da Amerika’nın bölgedeki bacağını kesecek. Süleymani’nin intikamı ABD’yi bölgeden tamamen kovmak olacak” dedi.

BAĞDAT’TAKİ ABD ÜSLERİ

CNN International’a konuşan Trump yönetiminden kaynaklara göre, İran füze saldırısında ABD askerlerinin bulunduğu noktaları kasten vurmadı ve ABD’ye bir mesaj göndermeyi seçti.

Saldırının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Kirmanşah kentinden 230 kg savaş başlığı taşıyabilen Fatih- 110 ve Kıyam-1 füzeleriyle düzenlendiği belirtiliyor.

TRUMP, NATO’YA ÇAĞRI YAPTI: İRAN’LA YENİ ANLAŞMA YAPILMALI

ABD Başkanı Trump: NATO Ortadoğu’da daha fazla müdahil olmalı. Güvenli bir dünya için ABD barışa hazır.

ABD Başkanı Donald Trump İran’ın misillemesine önce Twitter’dan ardından basın toplantısı ile cevap verdi. Trump’ın gerginliği tırmandırmamaya çalışması dikkat çekti. Twitter mesajında “Her şey yolunda. Can kaybımız yok” diyen ABD Başkanı, kameraların karşısında da “Süleymani en kötü savaş suçlarından sorumluydu. Yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacağız. NATO, Ortadoğu’ya daha fazla müdahil olmalı. İran’la yeni bir anlaşma yaparak ve dünyayı güvenli bir hale getirmeliyiz. ABD barışa hazır” ifadelerini kullandı.

Trump 2018’in Aralık ayında İran’ın dün vurduğu Bağdat’taki Ayn el-Esed üssünü eşiyle birlikte ziyaret etmişti.

EN GÜÇLÜ ORDU ABD’DE

İran'ın saldırısının ardından Twitter’da ABD’nin dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu vurgulayan Donald Trump, basın toplantısında da “ABD silahlı kuvvetleri hiç olmadığı kadar güçlüdür” dedi.

NETANYAHU’DAN DA TEHDİT GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ise yine ABD’ye olan desteğini yineledi. Netanyahu, “İran İsrail’i yok etmek istiyor. Kim bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır. ABD ile tam dayanışma halindeyiz” dedi.

TWİTTER’DA BAYRAKLI GÖNDERME

ABD Başkanı Donald Trump’ın bayrak hamlesine İran’dan misilleme geldi. Füze saldırısından sırasında, İran’ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi eski Başkanı Saeed Jalili’nin yaptığı paylaşım dikkat çekti. Jalili, Trump’ın Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü gün paylaştığı Amerikan bayrağına misilleme yaparak Twitter hesabından İran bayrağını paylaştı.

Devrim Muhafızları’nın yazılı açıklamasında ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri de tehdit edildi. Haşdi Şabi de üslere saldıracağını açıkladı.

BÖLGEDE SİVİL UÇUŞLAR YASAKLANDI

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), Amerikan sivil havayolu şirketlerinin Irak, İran, Basra Körfezi ve Umman Körfezi hava sahasındaki uçuşlarını yasakladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Flydubai de, Bağdat’a yapacak uçuşlarını iptal etti. Fransız havayolu şirketi AirFrance, Irak ve İran hava sahalarındaki tüm uçuşları askıya aldı. Malezya, tüm uçuşlarda İran hava sahasına girmekten kaçınacağını duyurdu. Singapur Havayolları da Avrupa uçuşlarını İran dışı rotalardan yönlendireceğini açıkladı. Avustralya’nın Qantas havayolu şirketi Londra-Perth seferinin güzergahını, İran ve Irak hava sahaları dışına aldı.

THY’DEN SEFER İPTALİ

Türk Hava Yolları da dün akşam yaptığı açıklamada Irak’a seferlerin 24 saat durdurulduğunu açıkladı.

‘AÇIKLAMALAR KRİZ SAYFASINI KAPATTI’

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, “ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması sonrasında İran ile krizin bittiğini” belirtti. Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kriz sayfası, İran devleti ve özellikle Trump’ın açıklamaları sonrasında kapandı” ifadesini kullandı.

İRAN: İNTİKAMIN TAMAMI DEĞİL

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğg.l Ebulfazl Şikarçi, Irak’taki ABD üssüne düzenledikleri saldırıyı “intikamın tamamı” olarak görmediklerini söyledi: “Asıl intikam öyle bir seviyede olacak ki ABD’liler her şeylerini bölgeden toplayıp gitmek zorunda kalacak.”

‘ÇOĞU FÜZE HİÇBİR YERİ VURAMADI’

Reuters’in geçtiği fotoğraflara göre, füzeler Erbil’e 80 km mesafedeki Bardaraş İlçesi’nin kırsal alanına düştü. Can kaybı yaşanmadı ancak bazı ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Ayn el Esad Hava Üssü’ne ateşlenen füzelerden bazıları ise, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü.

NATO, ORTA DOĞU’DA DAHA FAZLA ROL ÜSTLENECEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Trump, ittifakın Orta Doğu’da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda mutabık kaldı. Stoltenberg ve Trump dün telefonda görüştü. NATO’dan yapılan açıklamada, ikilinin, Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi. NATO’nun Orta Doğu’daki rolünün görüşüldüğü aktarılan açıklamada, Trump’ın NATO’nun bölgede daha fazla rol oynaması için talepte bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, ikilinin, NATO’nun bölgesel istikrar ve uluslararası terörle mücadeleye daha fazla katkı sağlayabileceği konusunda anlaştığının altı çizildi.

HAMANEY: DÜNYANIN GİDİŞATI DEĞİŞECEK

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, halka seslendiği konuşmasında İran’ın Irak’taki Amerikan üslerini füzeyle vurmasını “yüzlerine tokadı indirdik” şeklinde nitelendird. Hamaney, Süleymani’nin öldürülmesinin “direnişe yol açtığını” söyleyerek, “ABD’nin yozlaşmış rejiminin bölgedeki varlığı sona ermeli” dedi. “ABD, Irak’ı Suudi Arabistan rejimine, sağılacak ineğe çevirmeye çalışıyor. Irak’taki liderler buna direndi, Kasım Süleymani danışmanlık yaparak bu amaca hizmet etti” diyen Hamaney, “Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi” ifadelerini kullandı. Hamaney, “Amerikalıların Filistin konusunda planları vardı. Kendi kontrolleri altında olmasını istediler ama savaşmaya da cesaret edemediler. İşte bu noktada Süleymani sayesinde Gazze şeridinde 48 saat içerisinde İsrailliler ateşkes istedi” dedi. Hamaney’in konuşması sırasında “Amerika’ya ölüm” sloganları atıldı.

SABAHA KARŞI DEFNEDİLDİ

İran ABD üslerini vurduktan sonra Kasım Süleymani’nin naaşını dün sabaha karşı toprağa verdi. Kudüs Gücü komutanının naaşının memleketi Kirman’da yerel saatle 06.00’da toprağa verildi. Gazeteci Jenan Moussa, füze saldırılarının Süleymani’nin öldürüldüğü saatte başlatıldığını, füze saldırılarının ardından da naaşının gömüldüğünü ve bunun sembolik olduğunu aktardı.