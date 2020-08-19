Soğuk zincire virüs darbesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 22 milyonu, ölü sayısı ise 750 bini geçti. Brezilya ve Ekvador’dan gelen donmuş gıda paketleri üzerinde korona tespit eden Çinli yetkililer harekete geçti ve bazı ürünlerin ithalini durdurdu.

KURU ORTAM ELVERİŞLİ



220 milyar dolarlık bir pazara sahip olan soğuk zincir endüstrisine büyük bir sorun olan bu gelişmeyi değerlendiren uzmanlar, donmuş gıdadan korona bulaşma ihtimalinin olduğunu açıklarken, bunun düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı. Özellikle soğuk depolama alanları ve et kesim merkezlerinin virüsün yayılması için soğuk ve kuru olduğu için elverişli bir ortam oluşturduğu kaydedildi. Hong Kong Üniversitesi Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Bölüm Başkanı Benjami Cowling, “Virüsün dondurulduğu zaman hayatta kaldığını biliyoruz. Bu da enfeksiyonun donmuş gıdalar aracılığıyla yayılabileceğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Fakat gerçekte bu çok düşük bir ihtimal çünkü koronanın bulaşması için birçok farklı adım olması gerekiyor” dedi. Cowling Kovid-19’un bulaşması için ise, “Virüs öncelikle dondurulurken hayatta kalması gerek ve ısı artınca hayatta kalması gerek. Daha sonra bir kişinin eline bulaşması ve o kişinin de elini burnuna ya da ağzına götürmesi gerek. Ayrıca bu durumda bile canlı olması gerek. Bence bu çok yaygın bir bulaşma yöntemi değil, fakat böyle bulaşması mümkün” dedi.

İKİ GIDA GRUBUNA YASAK



Çin, virüs yayılımını azaltmak için önlemler alarak iki gıda grubuna ait ithalatı durdurdu.