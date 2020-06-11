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  3. Slovakya'da ilkokula düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
11 Haziran 2020 Perşembe 16:25 | Son Güncelleme:

Slovakya'da ilkokula düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Slovakya'da ilkokula düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Slovakya'da bir ilkokulda yaşanan bıçaklı saldırıda, bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda öğrenci ve öğretmen yaralandı.

Ülkenin Çekya sınırında bulunan Vrutky kasabasında bir ilkokula 22 yaşında olduğu tahmin edilen bir kişi bıçaklı saldırıda bulundu.

İlk belirlemelere göre, saldırıda müdür yardımcısı yaşamını yitirirken, 2 öğretmen ve 2 öğrenci yaralandı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlıyı polis vurarak etkisiz hale getirdi.

Saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Roman Mikulec, Eğitim Bakanı Branislav Gröhling, Ulusal Meclis Başkanı Boris Kollar ve Emniyet Genel Müdürü Milan Lucansky olay yerini ziyaret etti.

Öte yandan, Slovak basınında yer alan haberlere göre, saldırganın okulun eski öğrencilerinden olduğu ve ilkokulda çalıştığı ileri sürüldü.

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