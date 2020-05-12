Slogan değişikliği ülkeyi ikiye böldü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın açıkladığı koronavirüs önlemlerindeki ilk temkinli yumuşatma adımları eleştirilerle karşılandı. Johnson, 23 Mart’tan itibaren kullanılan “Evde kalın, Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun, hayat kurtarın” şeklindeki sloganın “Tetikte kalın, virüsü kontrol edin, hayat kurtarın” olarak değiştirildiğini açıkladı.

SÜRESİZ SOKAK İZNİ



Ancak İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda yetkilileri, “Tetikte kalın” sloganının belirsizlik içerdiğini ve kendileri için “Evde kalın” ifadesinin geçerli olacağını açıkladı. Johnson, evden çalışması mümkün olmayan kişilerin, bu hafta itibarıyla işyerlerine gidebileceğini söyledi. Yeni kararlara göre, açık havada süresiz gezmek serbest, mağazalar 1 Haziran’da açılacak, restoran ve kafeler ise en erken temmuzda açılabilecek.

JOHNSON’UN YOLU KESİLDİ



Johnson, elinde kahvesiyle dün St. James parkında yürüyüşe çıktı. Bu sırada bir vatandaş tarafından durduruldu ancak ikilinin ne konuştuğu bilinmiyor. Başbakanın rahat tavırları ise ‘her şey yolunda mesajı veriyor’ olarak yorumlandı.