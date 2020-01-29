Skandal planın ardından dünyadan tepki yağdı! Rusya, BM ve AB'den flaş açıklamalar

ABD ve İsrail'in tek taraflı kirli anlaşmasına dünyadan tepkiler gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Skandal plana Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan jet cevap geldi. BM, Rusya ve AB'den ise sözde barış planıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Arap Birliğinden ABD'nin sözde barış planına karşı olağanüstü toplantı kararı geldi.

Tek taraflı barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu

Trump, konuşmasının başında, tek taraflı Ortadoğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Kudüs'ün doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ve anlaşmanın uygulanması halinde Filistinlilerin bugünkünden 2 kat daha fazla toprağa sahip olacağını savundu.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı. Abbas ayrıca, "Kudüs satılık değildir" ifadelerini kullandı.

Abbas, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir." dedi.

Washington yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı plan konusundaki tutumlarının değişmediğini vurgulayan Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil. 'Yüzyılın Anlaşması'na bin kere hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmud Abbas, Filistin'in ilkelerine ve uluslararası meşruiyet temelinde müzakerelere bağlı olduklarını belirterek, "Bütün gücümüzle savaşacağız. Bu savaştaki öncelikli silahımız ise barışçıl harekettir." diye konuştu.

BM'DEN AÇIKLAMA: GK KARARIYLA TANIMLANMIŞTIR

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Guterres'in BM kararları, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, Filistinlileri ve İsraillileri sorunu çözmek için desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ''BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır.'' ifadesi kullanıldı.

RUSYA: KARARI ÇATIŞAN TARAFLAR ALACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD’nin sözde Orta Doğu barış planını "inceleyeceklerini" belirterek, "Ancak önemli olan Filistinlilerin ve diğer Arap ülkelerinin düşündüğüdür. Kararı çatışan taraflar alacaklar, Amerikalılar değil." dedi.

Bogdanov, Rus RİA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla ilan ettiği sözde barış planına dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafından sunulan teklifin, karşılıklı kabul edilebilir olup olmadığının belirsizliğine dikkati çeken Bogdanov, "Tarafların tepkilerini beklememiz gerekiyor. Rusya olarak da teklifi inceleyeceğiz. Ancak önemli olan Filistinlilerin ve diğer Arap ülkelerinin düşündüğüdür." diye konuştu.

Nihai kararı Filistinliler ve İsraillilerin alacağına işaret eden Bogdanov, "Kararı çatışan taraflar alacaklar, Amerikalılar değil. Bizler çatışmanın bir parçası değiliz." dedi.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA: ABD'NİN ÖNERİSİ SORUNLARA YOL AÇIYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğu barış planına ilişkin önerinin sorulara yol açtığını belirtti.

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bu önerisini titiz bir şekilde inceleyeceklerini, tüm partnerlerin de bunu yapacaklarını varsaydıklarını ifade etti.

Yalnızca her iki taraf için kabul edilebilir, müzakere edilen iki devletli çözümün İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barışı getirebileceğini vurgulayan Maas, bu temelde çok uzun süre durmuş olan Orta Doğu barış sürecine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlayan her bir atılımın memnuniyetle karşılanması gerektiğini dile getirdi.

"ABD’nin önerisi sorulara yol açıyor." ifadesini kullanan Maas, bu soruları şimdi Avrupa Birliği'ndeki (AB) partnerlerle görüşeceklerini vurguladı.

Maas, bu soruların, ihtilaftaki tarafların bir müzakere sürecine katılmalarını ve önerinin uluslararası kabul edilen parametrelerle nasıl ilişkili olduğunu içerdiğini kaydetti.

AB'DEN AÇIKLAMA: İNCELEYECEĞİZ

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, taraflara iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "AB'nin planı İsrail ve Filistin halkının meşru taleplerini karşılayan iki devletli çözüme olan kararlılığını" göz önünde bulundurarak inceleyeceğini belirtti.

ABD'nin planının, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunması için gerekli girişimlerin acilen tekrar başlatılmasının önemini gösterdiğine dikkati çeken Borrell, AB'nin tüm sorunları çözerek kalıcı ve adil barış sağlayacak anlamlı müzakerelere katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Borrell, "AB, iki tarafa da politikaları ve faaliyetleriyle tek gerçek seçenek olan iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri için çağrıda bulunuyor." ifadesini kullandı.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını görüşmek üzere cumartesi günü bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanma kararı aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Filistin'in Arap Birliğindeki Daimi Temsilcisi Diyab el-Luh, Birlikten, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla bakanlar düzeyinde olağanüstü oturum düzenlenmesini resmi şekilde talep ettiklerini söyledi.

Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü toplantının çok önemli bir zamanda gerçekleştirileceğini ifade eden Luh, bu zamanda Filistin meselesini yok sayan ve iki devletli çözüm meselesini ortadan kaldıran planların tamamı karşısında Arap ülkelerinin birlik içinde duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Luh, bu planların, 1967'de işgal edilen Filistin devletine ait toprakların üzerinde uluslararası sözleşmeler, tüzükler ve kararlarla onaylanmış başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması fırsatını yok etmeye çalıştığını aktardı.

HAMAS: KUDÜS DAİMA FİLİSTİN'İN OLACAK! PLAN ANLAMSIZ!

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu Planı'na güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı. Hamas, "Kudüs daima Filistin'e ait olacak, plan anlamsız" açıklamasında bulundu.

Filistinliler Trump'ın sözde Ortadoğu barış planını protesto etti

İRAN: YENİ BİR İNTİFADA BEKLİYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin açıkladığı sözde barış planının "dayatma ve yaptırım planı" olduğunu, buna karşı Filistin'de yeni bir intifada beklediklerini söyledi.

Washington yönetiminin hazırladığı sözde barış planına Tahran'dan ilk tepki Ruhani'nin danışmanı Aşina'dan geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın önerisini, "ABD ve siyonist rejim arasında bir anlaşma" olarak niteleyerek, "Bu bir barış ve refah planı değil, dayatma ve yaptırım planıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bu adımla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını tek taraflı şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Aşina, "(Filistin'de) yeni bir intifada bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ÜRDÜN: TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇACAK

Ürdün'den skandal pkanın ardından açıklama geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, ''İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak." ifadelrini kullandı.