Skandal görüntüler ortaya çıktı! Evanjelist örgüt teröristleri böyle kaçırmış
Free Burma Rangers adı ile 1990 yılında kurulan ve Suriye, Irak ve Burma’da faaliyetler yürüten Evanjeslist örgüt, terör örgütü YPG/PKK militanları ile görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerde teröristlerin Evanjelist örgüt tarafından zırhlı araçlarla kurtarıldığı görüldü.
TM Dijital Haber Merkezi
1990 yılında Burma’da kurulan ve faaliyetlerini Suriye ve Irak’a genişleten Free Burma Rangers isimli sözde insani yardım örgütü terör örgütü YPG/PKK militanları ile birlikte görüntülendi.
Ortaya çıkan görüntülerde sözde insani yardım faaliyetleri için bölgede bulunan Free Burma Rangers üyelerinin terör örgütü YPG/PKK militanlarını zırhlı ambulanslarla kaçırdığı görüldü.
Uluslararası kamuoyuna kendilerini insani yardım gönüllü olarak tanıtan Free Burma Rangers’ın kurucusu ise eski ABD Özel Kuvvetler üyesi Dave Eubank.