Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8637
  • 6,5534
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. CNBC’den algı operasyonu! 'Türkiye’ye askeri harekat' diye servis ettiler

CNBC’den algı operasyonu! 'Türkiye’ye askeri harekat' diye servis ettiler

CNBC’den algı operasyonu! 'Türkiye’ye askeri harekat' diye servis ettiler

CNBC’den algı operasyonu: Pompeo’nun sözlerini ‘Türkiye’ye askeri harekat’ diye servis ettiler.

Amerikan haber kanalı CNBC Pompeo’nun ““Trump, bölgesel olarak harekata hazır” açıklamasını çarpıtırak servis etti. 

Geçtiğimiz günlerden Suriye’de güvenli bölge için ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo CNBC’den Wilfred Frost’a konuştu. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Barışı savaşa tercih ederiz. Ama kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump’ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz” açıklamasında bulundu.

CNBC ise haberi “Trump, Türkiye’ye karşı askeri harekate hazır” şeklinde çarpıtarak servis etti.

Pompeo’nun açıklamasında bölgede olası bir savaşın gündeme geldiği ve Trump’ın İran’a dönük mesajlarının konuşulduğu anlaşılıyor.

Gazeteci Wilfred Frost’un sorusu üzerine bölgesel olarak askeri müdahaleye yol açabilecek bir örnek vermeyi reddetmesine rağmen milyonlarca abonesi olan CNBC'nin açıklamayı Türkiye aleyhine çarpıtması dikkat çekti

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılın aşk bombası! İşte Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
Reyting düşüşü yaşayan 'Her Yerde Sen' dizisiyle ilgili flaş karar
Can Yaman müjdeyi patlattı! Geri dönüyor...
Hande Soral'dan evlilik itirafı
<p>Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği ve Rasulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo iç

Teröristlerin Tünel Sistemi Ortaya Çıkarıldı... Tünel Türkiye Sınırına Açılıyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Mehmetçik'e dua

İşte 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu