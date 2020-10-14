Siyahım, oyum Trump'a mesajları askıya alındı

Twitter, Trump’ın adaylığına destek veren siyah Amerikalılar’a ait olduklarını iddia eden bazı hesapları askıya aldı. “Evet siyahım ve Trump’a oy veriyorum” ifadesini kullanan hesaplar üzerinde yapılan incelemede, gerçek kişiler olarak görünmek için çalıntı görsel kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplardan bazılarının asker emeklisi ve güvenlik kuvvetleri çalışanı olduğu iddia edildi.