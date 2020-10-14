14 Ekim 2020 Çarşamba 23:10 | Son Güncelleme:
Siyahım, oyum Trump'a mesajları askıya alındı
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın adaylığına destek veren siyah Amerikalılar'a ait olduklarını iddia eden bazı hesapları askıya aldı.
Twitter, Trump’ın adaylığına destek veren siyah Amerikalılar’a ait olduklarını iddia eden bazı hesapları askıya aldı. “Evet siyahım ve Trump’a oy veriyorum” ifadesini kullanan hesaplar üzerinde yapılan incelemede, gerçek kişiler olarak görünmek için çalıntı görsel kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplardan bazılarının asker emeklisi ve güvenlik kuvvetleri çalışanı olduğu iddia edildi.