Sivil yerleşim yerlerini hedef alan işgalci Ermenistan ordusuna ait füze sistemleri imha edildi

Azerbaycan sivil nüfusunu hedef alan Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi

DHA'da yer alan habere göre işgalci Ermenistan’ın, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde balistik füze sistemi konuşlandırdığı ve bu füze sisteminin Azerbaycan sivil halkını hedef aldığı belirtildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan ordusu, meşru bir askeri hedef olarak füze sistemini etkisiz hale getirdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yere verdi:

“Ermenistan füze sistemlerinin Gence, Mingaçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivil nüfusu ve altyapıyı hedefliyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'de işlediği savaş suçuna benzer başka bir olayın tekrarını önlemek ve bir füze saldırısını önlemek için önleyici tedbirler aldı. Sonuç olarak, ateşlemeye hazır duruma getirilen operasyonel-taktik füze sistemleri, meşru bir askeri hedef olarak tarafımızdan etkisiz hale getirildi” i