sivil toplum örgütünden çarpıcı iddia! '1 doz aşı için yarım milyon köpekbalığı katledilebilir'

ABD’de faaliyet gösteren ve köpekbalıklarının neslini korumak için kurulan ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında 250 bin köpekbalığının katledilebileceğini açıkladı. Sivil toplum kuruluşu, köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan ‘Squalene’ adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullandığını belirtti. Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl, mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti. Bir kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık yarım milyon köpekbalığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti.