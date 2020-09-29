  • $7,7968
  • 9,1144
  • 471.529
  • 1121.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • sivil toplum örgütünden çarpıcı iddia! '1 doz aşı için yarım milyon köpekbalığı katledilebilir'
29 Eylül 2020 Salı 00:46 | Son Güncelleme:

sivil toplum örgütünden çarpıcı iddia! '1 doz aşı için yarım milyon köpekbalığı katledilebilir'

sivil toplum örgütünden çarpıcı iddia! '1 doz aşı için yarım milyon köpekbalığı katledilebilir'

Kovid-19 salgını için birçok ülke aşı çalışması için çaba sarf ediyor.

ABD’de faaliyet gösteren ve köpekbalıklarının neslini korumak için kurulan ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında 250 bin köpekbalığının katledilebileceğini açıkladı. Sivil toplum kuruluşu, köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan ‘Squalene’ adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullandığını belirtti. Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl, mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti. Bir kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık yarım milyon köpekbalığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

<p>Hande Erçel'le kamera karşısına geçen Kerem Bürsin son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. 

Kerem Bürsin'den sete havalı giriş!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Yalova'da 900 yıllık ekmek mührü bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.