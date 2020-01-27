Siste alçak uçuş öldürdü

NBA efsanesi Kobe Bryant (41), önceki gece geçirdiği helipkopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile hayata gözlerini yumdu. Pilot dahil 9 kişinin bulunduğu helikopterde Orange Coast College beyzbol takımı koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli ve Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de bulunuyordu.

HIZI 298 KİLOMETREYDİ

Pilot hatası olduğu bilerlenen kazada, helikopter önce batıya, sonra güneye yöneldi. Güneyde dağ olduğunu anlayamayan pilot bin 200’den 2 bin feet’e yükseldi ve felaketi hazırladı. Helikopter bin 700 feette 161 knot yani 298 kilometreyle hızla dağa çarptı. Los Angeles Polis Departmanı, “Olay yerine 8 dakikada gittik, yangını 1 saatte söndürdük” açıklamasını yaptı.

PİLOT UYARIYI DİNLEMEDİ

Helikopterdeki ses kayıtlarına göre pilot Ara Zobayan’a ‘Çok alçaktan uçuyorsun’ uyarısı yapıldı. Bu nedenle radardan helikopterin yeri tam olarak görülemedi. Bu an ise helikopterin düştüğü an olarak kaydedildi. Zobayan’ın uyarıları dinlememesinin faturaları çok ağır oldu.

LİSE SONDA NBA İLE TANIŞTI

Kobe, liseden mezun olduktan sonra direkt NBA’ye Lakers’a adımını attı ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürdü. Lise yıllarında Wilt Chamberlain’in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe, 1996’da Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers’a takas edildi. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe, 2008-09 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu oldu.

Helikopterin daireler çizerek düştüğü ve yere düştükten sonra alev aldığı belirtildi.

İNSANLARA BASKETBOLU SEVDİRDİ’

Başkan Erdoğan, Kobe Bryant için Twitter’dan yayımladığı mesajda, “Dünya çapında insanları basketbol zevki ile tanıştıran ve sayısız sporcuya ilham olan basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın kaybından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve bir basketbolsever olarak, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi bildiririm” ifadelerini kullandı.

13 MİLYONLUK HELİKOPTER TOPLAM 3952 SAAT UÇMUŞ

Helikopterin ABD eski Başkanı George H. W. Bush ve yönetimindeki insanlar tarafından da sıklıkla kullanıldığı öğrenildi. 13 milyon değerindeki Sikorsky S-76, “Büyük şirket yöneticileri ve devlet başkanlarına” hizmet veriyor. Helikopterin daha yeni bir modelinin broşüründe ise ‘güvenli ve tüm hava koşullarında güvenilir’ ibaresi yer alıyor. Daily Beast’in haberine göre Amerikan Federal Havacılık Dairesi için helikopter uzun zamandır soru işaretleri oluşturmuş durumda.

Kobe Bryant, bir röportajında kızı için “Gigi benim mirasımı alacak kişi. Onda bu potansiyel var” sözlerini kullanmıştı.

FİRMA ORTADAN YOK OLDU

Kobe’nin ulta lüks helikopterinin çoğunlukla şehir dışında kullanıldığı iddia edildi. 1991 yılında üretilen helikopteri, 2012 yılında Kaliforniya Eyaleti kayıtlarına göre Kobe kullanmaya başladı. Kobe’nin sahip olduğu helikopterin iki motorunun toplam 3 bin 952 saat uçuş süresi geçirdiği belirlendi. Amerikan medyasındaki bilgilere göre helikopterin sahibi olan Island Express Holding Corp. firması kazanın ardından internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını kapattı.

NEYMAR GOLÜNÜ KOBE’YE ADADI

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde dün oynanan Lille-Paris Saint-Germain maçında biri penaltıdan iki gol atan Brezilyalı yıldız Neymar, Kobe’yi unutmadı. Neymar attığı golün ardından kale arkasındaki kameranın önüne geldi ve Kobe Bryant’ın 24 numaralı formasına atfen eliyle 2 ve 4 rakamlarını işaret etti.