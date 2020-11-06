Sisam depremde 25 santim yükseldi

Ege Denizi’nde geçen cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Yunanistan’ın Sisam Adası’nı da vurdu. 15 ve 17 yaşlarında iki öğrencinin ölmesine neden olan deprem nedeniyle adada ilk belirlemelere göre 300 ev ve 70’in üstünde işyerinde hasar meydana geldi. Depremin ardından oluşan küçük tsunami nedeniyle de denize yakın çok sayıda araç su altında kaldı. Atina Üniversitesi’nin sismologlarından oluşan ekip, depremden sonra Sisam Adası’nın 18 ilâ 25 santimetre yükseldiğini açıkladı. Ekibin yaptığı en önemli keşiflerden biri, adanın kuzeyindeki deniz bölgesinde etkinleşen fayın kuzey ve güney kesimlerindeki tektonik yükselme oldu.