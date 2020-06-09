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  3. Sirte'de kritik operasyon! Özel kuvvetler bölgeye sevk edildi
09 Haziran 2020 Salı 21:27 | Son Güncelleme:

Sirte'de kritik operasyon! Özel kuvvetler bölgeye sevk edildi

Sirte'de kritik operasyon! Özel kuvvetler bölgeye sevk edildi

Libya ordusuna bağlı özel kuvvetler "Zafer Yolları" operasyonuna destek amacıyla Sirte'ye sevk edildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı özel kuvvetler, başlatılan "Zafer Yolları" operasyonuna destek amacıyla Sirte kentine askeri sevkiyat yaptı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Sirte ve Cufra bölgelerini darbeci General Hafter milislerinden kurtarmak için 3 gün önce başlattığı "Zafer Yolları" adlı operasyonunu sürdürüyor. UMH güçlerine bağlı özel kuvvetler, "Zafer Yolları" operasyonuna destek vermek amacıyla başkent Trablus’un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki Sirte kentine askeri konvoy gönderdi. Çok sayıda asker ve askeri aracın bulunduğu konvoyun, Sirte sınırına ulaştığı bildirildi.

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