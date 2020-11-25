  • $7,9901
  • 9,5131
  • 465.554
  • 1325.55
  • Haberler
  • Dünya
  • Sırbistan'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmek istiyoruz
25 Kasım 2020 Çarşamba 17:20 | Son Güncelleme:

Sırbistan'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmek istiyoruz

Sırbistan'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmek istiyoruz
AA

Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, savunma alanında Türkiye ile aralarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, savunma alanında Türkiye ile aralarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul etti.

Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sırbistan'ın özellikle donanım ve modernizasyon alanlarında savunma iş birliğini geliştirmeyi amaçladığı ve bu hususta ilerleyen dönemde çalışmaların yoğunlaştırılması noktasında tarafların mutabık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, iki ülkenin bugüne kadar ortak tatbikatlara katıldığı hatırlatılırken eğitim alanında da karşılıklı başarılı adımlar atıldığı ifade edildi.

Bakan Stefanovic, Türkiye'nin yalnızca Balkanlar'ın batısında değil, küresel barış ve refahın korunmasına da önemli katkı sunduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde seyrettiğini ve bunun daha da gelişmesini güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Sırbistan ile Türkiye arasında savunma alanındaki iş birliğinin daha da gelişmesini hedeflediklerini kaydeden Stefanovic, Sırbistan'ın askeri tarafsızlık ve dengeli bir savunma politikası izlemeye devam edeceğini vurguladı.

Bakan Stefanovic'i yeni görevinden dolayı tebrik eden Büyükelçi Bilgiç ise iki ülke arasındaki mevcut başarılı iş birliğinin ilerleyen dönemde daha da geliştirilmesi için iyi koşullara sahip olduklarını ifade etti.

<p>Günümüzde her türlü yenilik içeren adımı tartışmadan ve toptan reddetme eğiliminde olan bir kesim

Bay K'dan neden rahatsızlar?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da sahte para baskını

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.